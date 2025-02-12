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Спасатели на Сахалине эвакуировали со льдины всех рыбаков

Всего на льдине находились 139 человек. Пострадавших нет.
Глеб Владовский 2025-02-12 09:26:19
© Фото: РИА Новости

Находившихся на дрейфующей в Охотском море льдине рыбаков успешно эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», - уточняется в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что некоторые рыбаки отказывались от эвакуации из-за нежелания бросать свое снаряжение и улов. Никто из эвакуированных не обращался за медпомощью.

Напомним, что в среду, 12 февраля, поступило сообщение о рыбаках, которые оказались на большой льдине в Охотском море. К месту происшествия направили шестерых специалистов и четыре единицы техники.

#в стране и мире #сахалин #Охотское море #спасатели #МЧС России
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