Спасатели на Сахалине эвакуировали со льдины всех рыбаков

Находившихся на дрейфующей в Охотском море льдине рыбаков успешно эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники», - уточняется в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что некоторые рыбаки отказывались от эвакуации из-за нежелания бросать свое снаряжение и улов. Никто из эвакуированных не обращался за медпомощью.

Напомним, что в среду, 12 февраля, поступило сообщение о рыбаках, которые оказались на большой льдине в Охотском море. К месту происшествия направили шестерых специалистов и четыре единицы техники.