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Застрявших на льдине в Охотском море 300 рыбаков начали эвакуировать

Специалисты задействовали в спасательной операции вертолет и судно на воздушной подушке.
Глеб Владовский 2025-02-12 07:11:00
© Фото: info65mchs, Telegram

Сотрудники МЧС России начали эвакуацию 300 застрявших на льдине рыбаков на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Сахалинской области спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков. Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус"», - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 12 февраля, 300 рыбаков оказались на большой льдине, которая откололась и начала дрейфовать в Охотском море. Сообщалось, что к месту происшествия направились шесть специалистов и четыре единицы техники.

#в стране и мире #сахалин #рыбаки #эвакуация #МЧС России #дрейфующая льдина
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