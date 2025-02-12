Застрявших на льдине в Охотском море 300 рыбаков начали эвакуировать

Сотрудники МЧС России начали эвакуацию 300 застрявших на льдине рыбаков на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Сахалинской области спасатели МЧС России эвакуируют рыбаков. Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке "Хивус"», - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 12 февраля, 300 рыбаков оказались на большой льдине, которая откололась и начала дрейфовать в Охотском море. Сообщалось, что к месту происшествия направились шесть специалистов и четыре единицы техники.