Путин наградил погибшего при спасении друга курского подростка

Российский президент Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области Артема Жердева. Соответствующий указ глава государства подписал в минувший понедельник.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью...» - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Трагедия произошла еще 19 июня прошлого года в деревне Катырина. 16-летний Артем пытался вытащить из реки Сейм тонувшего товарища.

Он смог вытянуть друга из-под воды и ухватиться за ветки. Но они сломались, не выдержав большого веса. В итоге ребята утонули.