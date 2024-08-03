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За два месяца лета в водоемах России утонули 1 173 человека

Всего на водоемах случилось более 2 000 происшествий, однако большую часть людей удалось спасти.
Анастасия Бобылева 2024-08-03 06:15:00
© Фото: Christian Vorhofer imageBROKER.com Globallookpress

За июнь и июль в водоемах России погибли 1 173 человека, среди них 275 детей. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

«За два месяца лета на акваториях произошло более 2 тыс. происшествий. Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей», - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что за это лето утонуло больше людей, чем за прошлое. По его словам, как правило, фатальные случаи бывают в местах стихийного купания, где нет спасателей и неизвестен рельеф дна, а в воде находится мусор. Куренков призвал россиян понимать ответственность, которую они несут за свою жизнь и жизнь своих детей.

Ранее сообщалось, что за одни сутки в водоемах России погибли 40 человек, из них 38 взрослых и два ребенка. Одним из утонувших стал водитель легкомоторной лодки, столкнувшейся с паромом.

#в стране и мире #Трагедия #статистика #МЧС России #водоемы
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