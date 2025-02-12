В Бурятии задержали готовившего нападение на школу подростка

Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии задержали подростка, который готовил нападение на школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что находившийся в городе Усть-Баргузин девятиклассник планировал совершить теракт. В ходе обысков у него изъяли план школы и руководство по изготовлению зажигательной смеси.

Уточняется, что некоторое время спустя подростка отпустили домой под обязательство о явке. В МВД официальный комментарий пока не давали.