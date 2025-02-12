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В Бурятии задержали готовившего нападение на школу подростка

У девятиклассника обнаружили инструкцию по изготовлению зажигательной смеси и план образовательного учреждения.
Глеб Владовский 2025-02-12 08:18:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сотрудники правоохранительных органов в Бурятии задержали подростка, который готовил нападение на школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что находившийся в городе Усть-Баргузин девятиклассник планировал совершить теракт. В ходе обысков у него изъяли план школы и руководство по изготовлению зажигательной смеси.

Уточняется, что некоторое время спустя подростка отпустили домой под обязательство о явке. В МВД официальный комментарий пока не давали.

#в стране и мире #МВД #бурятия #подросток #школьник #нападение на школу
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