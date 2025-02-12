На Сахалине 300 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Охотском море

В Сахалинской области 300 рыбаков оказались на большой оторвавшейся льдине, дрейфующей в Охотском море. Об этом пишет МЧС России в своем телеграм-канале.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», - сообщило ведомство.

К месту событий выехали шесть спасателей с четырьмя единицами техники. Ведомственный вертолет Ми-8, сообщили в МЧС, готовится к вылету из Южно-Сахалинска.

Подобные случаи нередко происходят в этом регионе. Так, весной на Сахалине спасателям пришлось эвакуировать 20 рыбаков, уплывших на льдине.