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На Сахалине 300 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Охотском море

Как рассказали в МЧС, от села Мальки до устья реки Долинка появилась 10-метровая трещина, она и привела к тому, что рыбаки уплыли в море.
Анастасия Бобылева 2025-02-12 05:59:19
© Фото: МЧС России

В Сахалинской области 300 рыбаков оказались на большой оторвавшейся льдине, дрейфующей в Охотском море. Об этом пишет МЧС России в своем телеграм-канале.

«От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек», - сообщило ведомство.

К месту событий выехали шесть спасателей с четырьмя единицами техники. Ведомственный вертолет Ми-8, сообщили в МЧС, готовится к вылету из Южно-Сахалинска.

Подобные случаи нередко происходят в этом регионе. Так, весной на Сахалине спасателям пришлось эвакуировать 20 рыбаков, уплывших на льдине.

#сахалин #Льдина #рыбаки #дрейф
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