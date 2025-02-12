Пользователи Telegram в РФ пожаловались на сбои в мессенджере

Российские пользователи Telegram зафиксировали большое количество сбоев в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные из данных детектора «Сбой.рф».

«Telegram - Количество жалоб за сегодня: 4584», - говорится в сообщении сайта сервиса, опубликованном в 6:00мск.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб на сбои зафиксировали в 0:15 - 573 случая. Чаще всего о нарушениях работы сообщали пользователи из Москвы.

Это не первый случай, когда в работе мессенджера наблюдаются нарушения. Так, в Роскомнадзоре заявили, что предварительной причиной сбоев, зафиксированных 31 января, назвали сбой на инфраструктуре оператора связи.