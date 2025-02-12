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Пользователи Telegram в РФ пожаловались на сбои в мессенджере

За последние шесть часов зафиксировали 4584 жалобы.
Глеб Владовский 2025-02-12 06:33:54
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Российские пользователи Telegram зафиксировали большое количество сбоев в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные из данных детектора «Сбой.рф».

«Telegram - Количество жалоб за сегодня: 4584», - говорится в сообщении сайта сервиса, опубликованном в 6:00мск.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб на сбои зафиксировали в 0:15 - 573 случая. Чаще всего о нарушениях работы сообщали пользователи из Москвы.

Это не первый случай, когда в работе мессенджера наблюдаются нарушения. Так, в Роскомнадзоре заявили, что предварительной причиной сбоев, зафиксированных 31 января, назвали сбой на инфраструктуре оператора связи.

#Россия #в стране и мире #Telegram #Сбой #мессенджер
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