Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе мессенджеров

Сегодня утром россияне столкнулись с неполадками при использовании мессенджера Telegram. У многих пользователей не загружались медиафайлы, не отправлялись и не приходили сообщения. Также часть людей испытывали аналогичные сложности с WhatsApp*.

На произошедшее уже отреагировали в Роскомнадзоре. В ведомстве сообщили телеканалу «Звезда», что был зафиксирован всплеск обращений абонентов о проблемах в работе в ПАО «Ростелеком».

По предварительной информации, причиной неполадок мог стать сбой на инфраструктуре оператора связи. Сейчас данные уточняются.

Напомним, предыдущий массовый сбой в российском сегменте Интернета произошел ровно неделю назад, 24 января. Тогда пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов, мессенджеров, банковских приложений, стриминговых сервисов, онлайн-игр и сервисов закупок.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории РФ.