Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе мессенджеров

Сегодня утром россияне столкнулись с неполадками при использовании мессенджера Telegram. У многих пользователей не загружались медиафайлы, не отправлялись и не приходили сообщения. Также часть людей испытывали аналогичные сложности с WhatsApp*.
На произошедшее уже отреагировали в Роскомнадзоре. В ведомстве сообщили телеканалу «Звезда», что был зафиксирован всплеск обращений абонентов о проблемах в работе в ПАО «Ростелеком».
По предварительной информации, причиной неполадок мог стать сбой на инфраструктуре оператора связи. Сейчас данные уточняются.
Напомним, предыдущий массовый сбой в российском сегменте Интернета произошел ровно неделю назад, 24 января. Тогда пользователи жаловались на проблемы в работе мобильных операторов, мессенджеров, банковских приложений, стриминговых сервисов, онлайн-игр и сервисов закупок.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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