Штурмовики показали захват опорника ВСУ на Кураховском направлении

Штурмовая группа из четырех военнослужащих 242-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск захватила важный опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении и 7 дней обороняла занятые позиции от украинских атак. Кадры работы наших штурмовиков и помогавших им расчетов БПЛА показало Министерство обороны РФ.

«Было сказано, что, возможно, в блиндаже будет противник. Шли вслепую, не знали, есть там кто или нет. Зашли, встретили боевиков ВСУ прямо у входа в блиндаж: подошли ко входу, а они вышли к нам навстречу. Началось воздействие, и противник был ликвидирован», - рассказал военнослужащий штурмовой группы с позывным Мороз.

По его словам, в первую же ночь после того, как наши бойцы закрепились на новых позициях, противник попытался напасть, но его накат был отбит. На следующий же день ВСУ снова атаковали, уже с техникой. В результате украинский бронетранспортер Bradley производства США подорвался на танковой мине. Также нашим бойцам удалось уничтожить пехоту противника.

Штурмовиков, удерживающих бывшую украинскую позицию, поддерживали расчеты БПЛА. Они доставляли бойцам батарейки для радиостанций, продукты и воду, обеспечивали их информацией о передвижении групп и техники ВСУ и помогали отбивать накаты противника. Своими действиями наши штурмовики обеспечили удержание плацдарма для развития дальнейшей атаки российских войск и помогли другим штурмовым группам продвинуться вперед.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области. Автомобиль использовался для перевозки боевиков при проведении ротации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.