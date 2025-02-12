Космонавт Кирилл Песков отправится к МКС на Crew Dragon 12 марта

Российский космонавт Кирилл Песков отправится к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon 12 марта. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Запуск Crew-10 планируется на 12 марта», - пишет агентство.

В экипаж Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также космонавт из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Планируется, что экипаж Crew-9 передаст дела новой миссии и вернется на Землю, это займет несколько дней. Таким образом, МКС покинут российский космонавт Александр Горбунов и его американские коллеги Ник Хейг, Сунита Уильямс и Барри Юджин Уилмор.

Ранее сообщалось о продлении соглашения между Роскосмосом и NASA о полетах на МКС. Речь идет о трех полетах, которые планируется осуществить в 2025-2026 годах.