Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал предотвратить «бесконечное наращивание вооружений». Он подчеркнул, что, несмотря на конфликт на Украине, нужно возвращаться к контролю над вооружениями в Европе.

«Мы должны предотвратить бесконечное наращивание вооружений», - заявил Шольц во время выступления в Котбусе, его цитирует ТАСС.

Канцлер Германии отметил, что Европа должна снова добиться контроля над вооружениями, так как это обеспечило бы безопасность. Однако, по его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, поскольку Украина должна продолжать получать помощь. Шольц также подчеркнул, что если европейские государства продолжат тратить на оборону все больше и больше, то произойдет «колоссальное наращивание вооружений».

Ранее Олаф Шольц заявил, что сейчас не идет речи о членстве Украины в НАТО. По его словам, заявка Киева даже не находится на рассмотрении.