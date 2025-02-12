МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шольц призвал предотвратить «бесконечное наращивание вооружений»

Немецкий канцлер предупредил, что, если Европа будет тратить все больше и больше на оборону, произойдет «колоссальное наращивание вооружений».
Анастасия Бобылева 2025-02-12 03:27:10
© Фото: Amrei Schulz www.imago-images.de Globallookpress

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал предотвратить «бесконечное наращивание вооружений». Он подчеркнул, что, несмотря на конфликт на Украине, нужно возвращаться к контролю над вооружениями в Европе.

«Мы должны предотвратить бесконечное наращивание вооружений», - заявил Шольц во время выступления в Котбусе, его цитирует ТАСС.

Канцлер Германии отметил, что Европа должна снова добиться контроля над вооружениями, так как это обеспечило бы безопасность. Однако, по его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, поскольку Украина должна продолжать получать помощь. Шольц также подчеркнул, что если европейские государства продолжат тратить на оборону все больше и больше, то произойдет «колоссальное наращивание вооружений».

Ранее Олаф Шольц заявил, что сейчас не идет речи о членстве Украины в НАТО. По его словам, заявка Киева даже не находится на рассмотрении.

#в стране и мире #вооружения #Германия #ФРГ #Олаф Шольц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 