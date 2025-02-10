Шольц заявил, что сейчас о членстве Украины в НАТО речи не идет

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сейчас НАТО не рассматривает вариант вступления Украины в альянс. Он сказал об этом во время предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, его соперником на выборах канцлера страны, которые состоятся 23 февраля.

«Американское правительство откладывает это. Решения НАТО таковы, что это не будет заблокировано, но и не находится на рассмотрении. И поэтому в этой ситуации речь не идет о членстве в НАТО, что я прямо заявляю», - цитирует Шольца ТАСС.

Он также отметил, что ему не нравится, когда другие страны обсуждают Украину за ее спиной и говорят о том, что она может уступить часть территории. При этом, по словам Шольца, оказывать помощь Киеву необходимо, потому что Украина не способа самостоятельно финансировать армию, которая нужна ей для самообороны.

Фридрих Мерц, который, как и Шольц, баллотируется на пост канцлера ФРГ на выборах 23 февраля, также заявлял, что сейчас Украину нельзя принять в НАТО. Он объяснил это тем, что страна находится в состоянии войны.

Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Таким же статусом обладают Австралия, Грузия, Иордания и Швеция. В сентябре 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устроит решение отложить на 20 лет вступление Украины в НАТО. С таким предложением перед президентскими выборами в США выступал американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о возможном урегулировании конфликта.