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Все в напряжении: как мировые лидеры хотят завершить конфликт на Украине

Каждая из заинтересованных сторон осталась верна себе и избранному курсу.
Станислав Иващенко 2025-02-09 20:09:20
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Всю эту неделею одной из главных тем новостной повестки оставался вопрос урегулирования украинского конфликта. В Москве заявили, что российская сторона, как и прежде, готова к переговорам, но с четкими юридическими и долгосрочными гарантиями, которые будут зафиксированы на бумаге.

А в Вашингтоне объявили, что 20 февраля в Киев отправится спецпосланник американского президента Кит Келлог. После этого Дональд Трамп должен озвучить свою позицию. Также конфликт будет обсуждаться на следующей неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Очевидно, что контакты между ведущими игроками идут. При этом украинская сторона продолжает демонстрировать полную недоговороспособность.

На таком фоне весьма примечательно выглядит раскол среди европейцев.

Подробнее о том, как продвигается вопрос урегулирования украинского конфликта, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Киев #конфликт #СВО
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