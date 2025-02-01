Датский политик сжег Коран у турецкого посольства в Копенгагене

Лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Дании Расмус Палудан заявил, что провел акцию с сожжением Корана у турецкого посольства в Копенгагене.

«Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене», - написал политик на своей странице в социальной сети X.

Он также прикрепил к посту видео с горящим Кораном. Палудан сообщил, что полиция Дании запретила ему проводить подобные демонстрации после убийства в Швеции организатора таких акций с сожжением Саливана Момика. По словам лидера датской правоэкстремистской партии, акцию он провело в память о нем.

Ранее в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана иракского беженца Салвана Момику. Тело активиста было найдено в одной из квартир в районе Ховше. В ходе предварительного расследования полиция задержала пять человек, подозреваемых в совершении убийства.