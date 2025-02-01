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Датский политик сжег Коран у турецкого посольства в Копенгагене

Политик заявил, что акцию с сожжением Корана провел в память об убитом в Швеции организаторе подобных акций Саливане Момике.
Игнат Далакян 2025-02-01 22:29:53
© Фото: ТРК «Звезда»

Лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Дании Расмус Палудан заявил, что провел акцию с сожжением Корана у турецкого посольства в Копенгагене.

«Сожжение Корана перед посольством Турции в Копенгагене», - написал политик на своей странице в социальной сети X.

Он также прикрепил к посту видео с горящим Кораном. Палудан сообщил, что полиция Дании запретила ему проводить подобные демонстрации после убийства в Швеции организатора таких акций с сожжением Саливана Момика. По словам лидера датской правоэкстремистской партии, акцию он провело в память о нем.

Ранее в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана иракского беженца Салвана Момику. Тело активиста было найдено в одной из квартир в районе Ховше. В ходе предварительного расследования полиция задержала пять человек, подозреваемых в совершении убийства.

#в стране и мире #Дания #акция #сожжение #Коран #Расмус Палудан
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