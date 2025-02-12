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Вильфанд предупредил о заметном похолодании в Москве до конца недели

Атмосферное давление еще высокое, отметил метеоролог Вильфанд, хотя уже и понижается, поэтому осадков пока не предвидится.
Дарина Криц 2025-02-12 20:59:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, нынешний температурный фон уже иной, он отличается от того, что был неделей ранее. Он поделился со «Звездой» прогнозом погоды на ближайшие дни.

«На самом деле произойдет такое заметное понижение температуры. <...> В ночь на четверг - минус 7...9 по столице, в области - до минус 11 градусов. В пятницу - такая же температура. В субботу начнется постепенное понижение - в Москве будет минус 7...9, а в области до минус 12 градусов», - рассказал метеоролог.

При этом днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов ниже нуля. Вильфанд призвал пока не ждать осадков, потому что давление еще высокое, хотя и постепенно понижается.

«При высоком давлении нисходящие движения препятствуют облакообразованию», - добавил он.

Начиная со второй половины дня в субботу, меняется циркуляция, и вместо высокого давления «погодой будет дирижировать» циклон. Москва окажется на его западной периферии.

Прежде сообщалось, что скачки атмосферного давления стали причиной так называемого «барометрического удара». Из-за него метеочувствительные жители России испытывают сильные головные боли, иногда даже мигрени, вялое состояние и нехватку сил, а также сталкиваются с кровотечением из носа и потерей сознания.

#Москва #Погода #осадки #похолодание #Роман Вильфанд #наш эксклюзив #атмосферное давление
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