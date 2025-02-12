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«Барометрический удар» настиг жителей Центральной России

Жители обеих столиц, а также Калужской и Владимирской областей жалуются на сильные головные боли, слабость и скачки артериального давления.
Дарина Криц 2025-02-12 14:55:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Метеозависимые жители Центральной России начали массово жаловаться на самочувствие и вызывать скорую помощь. Причиной этого являются скачки атмосферного давления, так называемый «барометрический удар».

Как пишет Life, граждане испытывают сильные головные боли, порой даже мигрени, вялое состояние и нехватку сил, а также сталкиваются с кровотечением из носа и потерей сознания.

Сообщается, что зоной «барометрического удара» стали весь Московский регион, Санкт-Петербург, Калужская и Владимирская области.

Гидрометцентр России пояснил, что такое явление связано с высоким давлением из-за влияния сильнейшего азиатского антициклона. Зависимым от изменений погоды людям советуют пить больше воды при перепадах атмосферного давления, отказаться от физических нагрузок, по возможности отдыхать и принимать назначенные врачом препараты, если это нужно.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в субботу, 15 февраля, впервые в 2025 году температура воздуха опустится ниже нормы.

#Погода #метеозависимые люди #давление #Центральная Россия #барометр
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