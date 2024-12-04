Ученые выяснили, когда в Арктике полностью исчезнет лед

В течение трех лет Арктика может полностью остаться безо льда. Это станет «зловещей эпохой» для жителей Земли.

Издание Daily Mail со ссылкой на исследования ученых пишет, что по проведенным компьютерным симуляциям, в девяти из 300 вероятных случаев результаты показали возможное исчезновение ледяного покрова в этой части планеты, независимо от дальнейшей жизнедеятельности людей.

Специалисты на основе выводов этих исследований также предположили, что первый день безо льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9-20 лет, независимо от количества выбросов парниковых газов.

Отмечается, что более 1 миллиона 200 тысяч квадратных километров льда растают за короткий промежуток времени из-за серии экстремальных погодных явлений.

Британская газета пишет, что серьезное воздействие на таяние льдов оказывает потепление климата. В марте 2022 года температура в некоторых районах Арктики поднялась на 10 градусов выше нормы, а текущий год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

Также ученые предупреждают, что исчезновение арктического льда может стать причиной похолодания до 20 градусов ниже нуля на юге Италии или приведет к лесным пожарам в Скандинвавии.

Ранее российские ученые выявили зависимость льдов в Арктике от океанских вод. Полученные отечественными исследователями данные в регионе помогут обеспечить навигацию по Северному морскому пути круглый год.