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Эксперт: Украина после остановки транзита «тянет» газ у Европы, повышая цены

В ЕС станут покупать газ по высоким ценам на оптовом рынке и подешевле продавать на розничном, а разницу придется покрыть из бюджета.
Дарина Криц 2025-02-12 18:26:13
© Фото: Jan Woitasdpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Растущие цены на газ в Европейском союзе в конечном счете отразятся на потребителях, хотя власти стран-членов объединения заявляют о субсидиях, чтобы компенсировать разницу между стоимостью закупки топлива и его продажей населению.

В комментарии телеканалу «Звезда» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал развитие ценообразования на газ в ЕС.

Он отметил, что Украина также влияет на увеличение цен. В связи с прекращением поставок топлива из России в Европу она сама стала «тянуть» у европейцев газ.

Юшков продолжил, добавив, что компании на оптовом рынке будут покупать газ по высоким ценам, а продавать на розничном по более низким. В свою очередь, разницу компенсируют за счет средств бюджета.

«Но на практике <...> для конечного потребителя это значит, что просто растянут повышение цен. Да, ты сейчас не заплатишь дорого, но зато потом, когда уже цены на оптовом рынке снизились, у тебя все равно будет продолжать расти цена. Ты все равно заплатишь деньги, просто это будет растянуто во времени», - уточнил специалист.

Относительно введения некоего потолка цен на газ Юшков отметил, что европейские власти хотят стабилизировать рынок и минимизировать ущерб для пользователей. Это не значит, что они смогут диктовать условия для экспортеров газа - Алжира, России или других стран.

«По сути, это попытка диктовать, почем надо продавать газ на внутреннем рынке. Но за счет субсидий. Все равно за это кто-то должен заплатить, и будут выделяться деньги либо из фондов Евросоюза, либо они попытаются выбить деньги из национальных бюджетов стран ЕС, чтобы те покрывали часть платы», - пояснил Юшков.

Недавно цены на природный газ в Евросоюзе достигли отметки 620 долларов за тысячу кубометров. В связи с этим Брюссель начал искать возможность ввести новые полномочия по временному ограничению цен на топливо.

#евросоюз #цены на газ #наш эксклюзив #рост цен #субсидии
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