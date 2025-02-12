Врач дал советы, как спастись от перепадов атмосферного давления

Определенные группы людей могут ощутить на себе негативное воздействие погоды. Атмосферному давлению подвержены в основном гипертоники, люди с ишемическими заболеваниями сердца, у кого в анамнезе уже были инсульты. Об этом рассказал в беседе с RT врач-терапевт Виктор Лишин.

«У кого уже были сердечно-сосудистые события, по исследованиям, у них на 10% повышается риск повторения», - предупредил специалист.

Кроме того, в группе риска находятся диабетики и гипотоники, то есть люди с пониженным давлением. Врач отметил, что обычно это миниатюрные девушки невысокого роста.

Также Лишин рассказал, что у людей, имеющих проблемы с суставами, могут наблюдаться боли и повышенная чувствительность.

Специалист также рекомендовал следить за давлением людям, которые подвержены изменениям погоды.

«Кому-то поможет выпить обезболивающее, кому-то подойдет янтарная кислота, кому-то спазмолитики», - посоветовал врач.

Он добавил, что в первую очередь тем, кто находится в группе риска, нужен покой. Помимо этого, избежать неприятных последствий поможет хороший сон, спокойствие и отсутствие тренировок в зале и важных встреч.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева дала советы метеочувствительным людям при высоком атмосферном давлении. По словам специалиста, следует проявлять активность и больше двигаться.