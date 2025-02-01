Лидер киевского режима Владимир Зеленский - лакей Запада и диктатор, продавший свою страну. Такое мнение о нем выразил американский журналист и экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон.

В разговоре с коллегой из Британии Пирсом Морганом Карлсон отметил, что внутри Украины у Зеленского популярности нет, и он, как и все украинские власти, обогащается во время этого вооруженного конфликта.

«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», - заявил журналист Карлсон.

Также он обратил внимание на поступки украинского лидера: борьба с канонической Украинской православной церковью и русским языком и их запрет, устранение с ним несогласных. Все это подходит под определение диктатора, считает Карлсон.

«Зеленский не является избранным президентом. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», - перечислил он.

В то же время украинский конфликт негативно отражается на Соединенных Штатах, поддерживающих киевский режим, из-за чего Вашингтон теряет доллар как мировую резервную валюту.

За время проведения специальной военной операции на Украине Карлсон брал интервью у президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Зеленский же журналиста проигнорировал.