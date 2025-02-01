МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карлсон назвал Зеленского диктатором и «лакеем» Запада

Американец уверен, что внутри Украины у Зеленского поддержки нет, так как он продал свою страну.
Дарина Криц 2025-02-01 02:17:04
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Лидер киевского режима Владимир Зеленский - лакей Запада и диктатор, продавший свою страну. Такое мнение о нем выразил американский журналист и экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон.

В разговоре с коллегой из Британии Пирсом Морганом Карлсон отметил, что внутри Украины у Зеленского популярности нет, и он, как и все украинские власти, обогащается во время этого вооруженного конфликта.

«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», - заявил журналист Карлсон.

Также он обратил внимание на поступки украинского лидера: борьба с канонической Украинской православной церковью и русским языком и их запрет, устранение с ним несогласных. Все это подходит под определение диктатора, считает Карлсон.

«Зеленский не является избранным президентом. Он запретил религиозную конфессию. Он убивал своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. На мой взгляд, все это признаки диктатуры», - перечислил он.

В то же время украинский конфликт негативно отражается на Соединенных Штатах, поддерживающих киевский режим, из-за чего Вашингтон теряет доллар как мировую резервную валюту.

За время проведения специальной военной операции на Украине Карлсон брал интервью у президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Зеленский же журналиста проигнорировал.

#в стране и мире #Украина #Запад #Владимир Зеленский #Такер Карлсон #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 