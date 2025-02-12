Артиллеристы «Запада» уничтожили гаубицу М777, РЛС и боевиков ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили 155-мм гаубицу М777 американского производства, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ. Кадры боевой работы самоходок публикует Минобороны России.

Наведение орудий осуществлялось на основе разведывательных данных, полученных в режиме реального времени с беспилотников. В описании к видео сказано, что артиллеристы могут вести стрельбу как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, что позволяет эффективно поразить цели на значительном удалении.

Кадры объективного контроля, зафиксированные камерами беспилотников, позволяют убедиться в уничтожении всех выявленных целей. После выполнения огневой задачи расчеты оперативно меняют позиции, минимизируя риск ответного удара со стороны противника.

«Мста-С» обладают высокой дальностью стрельбы, точностью и возможностью вести огонь в том числе управляемыми снарядами. Благодаря использованию беспилотников корректировка огня осуществляется в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность поражения целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.