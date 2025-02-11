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МО РФ показало кадры изнутри ангара с горящими бронетранспортерами ВСУ

Неприятельскую бронетехнику российские дроноводы уничтожили в Харьковской области.
2025-02-11 14:19:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы уничтожили два бронетранспортера ВСУ западного производства на территории Харьковской области. 

Уточняется, что бронетехника стала добычей расчетов FPV-дронов группировки войск «Запад». 

На видео можно от первого лица наблюдать, как два беспилотника-камикадзе, один за другим, залетают в ангар и и поражают оба бронетранспортера. Затем можно увидеть с разведывательного беспилотника черный дым, тянущийся из ангара. После этого оператор БПЛА залетает внутрь и получает кадры пламени из самого эпицентра разбушевавшегося пожара. 

Ранее российское оборонное ведомство показало, как украинская боевая машина пехоты взлетела на воздух после попадания FPV-дрона. Российский оператор беспилотника действовал на территории Донецкой Народной Республики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#пожар #беспилотники #Харьковская область #спецоперация #FPV-дроны
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