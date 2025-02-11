МО РФ показало кадры изнутри ангара с горящими бронетранспортерами ВСУ

Российские дроноводы уничтожили два бронетранспортера ВСУ западного производства на территории Харьковской области.

Уточняется, что бронетехника стала добычей расчетов FPV-дронов группировки войск «Запад».

На видео можно от первого лица наблюдать, как два беспилотника-камикадзе, один за другим, залетают в ангар и и поражают оба бронетранспортера. Затем можно увидеть с разведывательного беспилотника черный дым, тянущийся из ангара. После этого оператор БПЛА залетает внутрь и получает кадры пламени из самого эпицентра разбушевавшегося пожара.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как украинская боевая машина пехоты взлетела на воздух после попадания FPV-дрона. Российский оператор беспилотника действовал на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.