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Эксперт РАН назвал обмен Фогеля сигналом к диалогу между США и Россией

В РАН предположили, что Вашингтону следует пойти навстречу Москве в ряде вопросов, например антироссийских санкций или загранучреждений РФ.
Дарина Криц 2025-02-12 16:22:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Решение о помиловании американского гражданина и бывшего сотрудника посольства США в РФ Марка Фогеля и его возвращение на родину - позитивный сигнал, который так же высоко оценили в самих Соединенных Штатах. Такое мнение «Звезде» выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это должно восприниматься как некий старт для начала такого сотрудничества», - сказал ученый.

Он уверен, что на такой жест России теперь должен последовать ответ со стороны американцев. Блохин предположил, что эти уступки могут быть различного плана, например вопросы антироссийских санкций и дипломатической собственности РФ в США.

«Поэтому уступки с их стороны по большому кругу вопросов могут быть... Тоже должны пойти навстречу Москве - там и санкции, и дипсобственность, и много-много чего еще», - подытожил эксперт.

Немногим ранее глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, почему Москва прежде не сообщала об обмене Фогеля. Министр сказал, что дипломатия и любые переговоры любят тишину, а Москва любит соблюдать соглашения о конфиденциальности ради их эффективности.

В Кремле также информировали, что в обмен на Фогеля на родину вернется россиянин, который находится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах. 

#Россия #сша #наш эксклюзив #Константин Блохин #обмен заключенными #Марк Фогель
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