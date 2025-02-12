Лавров объяснил, почему Москва ранее не сообщала об обмене Фогеля

РФ предпочитает соблюдать соглашения о конфиденциальности ради эффективной дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, объясняя, почему Москва раньше не сообщила об освобождении американца Марка Фогеля.

«Дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину... Американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что возвращение Марка Фогеля в США является результатом общения по одному из каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в обмен на американца вернут россиянина, который находится в местах лишения свободы в США. Он прибудет на родину в ближайшее время. Его личность пока не раскрывается.