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Лавров объяснил, почему Москва ранее не сообщала об обмене Фогеля

По словам главы МИД РФ, российская сторона ради эффективной дипломатии предпочитает конфиденциальность.
Сергей Лебедев 2025-02-12 14:27:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

РФ предпочитает соблюдать соглашения о конфиденциальности ради эффективной дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, объясняя, почему Москва раньше не сообщила об освобождении американца Марка Фогеля.

«Дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину... Американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что возвращение Марка Фогеля в США является результатом общения по одному из каналов коммуникации между Москвой и Вашингтоном. 

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в обмен на американца вернут россиянина, который находится в местах лишения свободы в США. Он прибудет на родину в ближайшее время. Его личность пока не раскрывается.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #МИД РФ #Вашингтон #Дмитрий Песков #обмен #Марк Фогель
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