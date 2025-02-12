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Су-34 сбросил авиабомбы на опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2025-02-12 15:40:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры боевой работы.

В ходе боевого вылета были применены авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). После нанесения удара разведка подтвердила уничтожение намеченных целей. Экипаж самолета успешно выполнил боевую задачу и благополучно вернулся на аэродром базирования.

Су-34 способен нести широкий спектр вооружений, включая управляемые бомбы и ракеты, может поражать как наземные, так и воздушные цели. УМПК позволяет повысить точность поражения и минимизировать риски для российской авиации.

ВСУ ежедневно несут потери в личном составе и военной технике на Курском направлении. Минобороны России сообщает, что противник потерял более 390 военнослужащих за сутки боев. Один боевик сдался в плен российским войскам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #су-34 #Курская область #ВСУ #МО РФ
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