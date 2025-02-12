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ВСУ потеряли более 390 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Отмечено, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам.
2025-02-12 13:13:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что противник потерял более 390 военнослужащих ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Один боевик сдался в плен российским войскам. 

Удалось уничтожить два вражеских танка, включая один Leopard германского производства. Наши военнослужащие сожгли и две боевые машины пехоты противника, включая одна Bradley, произведенную в США. 

Также неприятель недосчитался трех бронетранспортеров, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и САУ M109 Paladin американского производства. Российские войска уничтожили пять орудий полевой артиллерии, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станцию РЭБ, мостоукладчик Biber из ФРГ, ИМР, БРЭМ, два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил украинских боевиков и бронетехнику врага в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #потери ВСУ #приграничье #Курское направление #Курская облсть
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