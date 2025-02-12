Минобороны России сообщило, что противник потерял более 390 военнослужащих ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Один боевик сдался в плен российским войскам.

Удалось уничтожить два вражеских танка, включая один Leopard германского производства. Наши военнослужащие сожгли и две боевые машины пехоты противника, включая одна Bradley, произведенную в США.

Также неприятель недосчитался трех бронетранспортеров, 10 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и САУ M109 Paladin американского производства. Российские войска уничтожили пять орудий полевой артиллерии, четыре миномета, ЗРК «Стрела-10», станцию РЭБ, мостоукладчик Biber из ФРГ, ИМР, БРЭМ, два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил украинских боевиков и бронетехнику врага в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.