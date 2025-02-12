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Госдума приняла в I чтении законопроект о сдаче ОГЭ по двум предметам

В случае окончательного принятия законопроекта, для получения аттестата в некоторых регионах РФ школьникам необходимо будет успешно сдать только русский язык и математику.
Игнат Далакян 2025-02-12 15:17:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Сейчас школьники могут получить аттестат после четырех экзаменов - по русскому языку, математике и двум предметам на выбор. Новый законопроект предполагает сдачу только русского языка и математики для получения аттестата.

Кроме того, документ расширяет возможности регионов. Теперь они смогут снизить порог минимального балла, чтобы больше школьников получили аттестат об основном общем образовании, а также выбрать перечень профессий и специальностей, на которые установятся дополнительные вступительные экзамены.

«Список регионов, которые примут участие в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам, может быть расширен ко второму чтению», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект об особом порядке проведения экзаменов для школьников в 9-м классе в некоторых российских регионах.

#законопроект #госдума #Школьники #аттестат
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