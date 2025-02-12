Госдума приняла в I чтении законопроект о сдаче ОГЭ по двум предметам

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Сейчас школьники могут получить аттестат после четырех экзаменов - по русскому языку, математике и двум предметам на выбор. Новый законопроект предполагает сдачу только русского языка и математики для получения аттестата.

Кроме того, документ расширяет возможности регионов. Теперь они смогут снизить порог минимального балла, чтобы больше школьников получили аттестат об основном общем образовании, а также выбрать перечень профессий и специальностей, на которые установятся дополнительные вступительные экзамены.

«Список регионов, которые примут участие в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам, может быть расширен ко второму чтению», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

Ранее в Государственную думу внесли законопроект об особом порядке проведения экзаменов для школьников в 9-м классе в некоторых российских регионах.