В ГД внесли законопроект о сдаче только двух экзаменов после 9-го класса

В Госдуму внесли законопроект об особом порядке проведения экзаменов для школьников в 9-м классе в некоторых российских регионах. Теперь для получения аттестата необходимо будет сдать только два предмета - русский язык и математику. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

В пояснительной записке говорится, что для получения документа об основном общем образовании необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум предметам, а не по четырем, как это предусмотрено по нынешним правилам.

Такой порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в этом году в качестве эксперимента предлагается установить в пяти российских субъектах - Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания.

Ранее в Государственной думе заявили, что в этом году ЕГЭ не отменят. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко рассказала, что Единый государственный экзамен зарекомендовал себя как прозрачный механизм проверки знаний российских школьников.