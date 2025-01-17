МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ГД внесли законопроект о сдаче только двух экзаменов после 9-го класса

В случае принятия документа для получения аттестата после 9-го класса в некоторых регионах РФ достаточно будет успешно сдать русский язык и математику.
Игнат Далакян 2025-01-17 18:28:54
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об особом порядке проведения экзаменов для школьников в 9-м классе в некоторых российских регионах. Теперь для получения аттестата необходимо будет сдать только два предмета - русский язык и математику. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

В пояснительной записке говорится, что для получения документа об основном общем образовании необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум предметам, а не по четырем, как это предусмотрено по нынешним правилам.

Такой порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в этом году в качестве эксперимента предлагается установить в пяти российских субъектах - Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия - Алания.

Ранее в Государственной думе заявили, что в этом году ЕГЭ не отменят. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко рассказала, что Единый государственный экзамен зарекомендовал себя как прозрачный механизм проверки знаний российских школьников.

#в стране и мире #русский язык #экзамен #математика #ОГЭ #документ #ГД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 