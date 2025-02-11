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Температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

Ожидается, что в субботу, 15 февраля, температура воздуха может опуститься до -13 градусов.
Глеб Владовский 2025-02-11 08:33:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В субботу в центре европейской части России наступит похолодание. Впервые в 2025 году температура воздуха опустится ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу показатели будут варьироваться в промежутке 8-13 градусов ниже нуля. Днем температура будет -6...-11», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Москве в ближайшие дни может выпасть снег, также могут ударить морозы.

#в стране и мире #Погода #похолодание #Роман Вильфанд #Центральная Россия
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