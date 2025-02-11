Температура в центре России опустится ниже нормы впервые в 2025 году

В субботу в центре европейской части России наступит похолодание. Впервые в 2025 году температура воздуха опустится ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу показатели будут варьироваться в промежутке 8-13 градусов ниже нуля. Днем температура будет -6...-11», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Москве в ближайшие дни может выпасть снег, также могут ударить морозы.