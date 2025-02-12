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В Сочи наказали водителя за милующихся на крыше авто енотов

На мужчину составили административный протокол. Животные в ходе поездки не пострадали.
Глеб Владовский 2025-02-12 14:45:14
© Фото: Telegram: mvd_23 © Видео: Telegram: mvd_23

В Сочи сотрудники правоохранительных органов оштрафовали мужчину, перевозившего на крыше своего автомобиля двух енотов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Водителя, перевозившего енотов на крыше своего автомобиля, привлекли к административной ответственности сотрудники Госавтоинспекции в Сочи. Видеозапись с фиксацией правонарушения появилась днем ранее в социальных сетях», - говорится в заявлении ведомства.

На опубликованных в сети кадрах видно, что еноты решили добавить романтики в поездку по городу, чем смутили других водителей.

Уточняется, что мужчина перевозил животных по просьбе друга. Он решил посадить их на крышу, поскольку боялся, что еноты испортят салон автомобиля.

В отношении местного жителя составили административный протокол. Сообщается, что животные не пострадали во время этой поездки.

#Краснодарский край #Сочи #водитель #административное наказание #Еноты
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