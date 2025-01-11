В Сочи зафиксировали повторное землетрясение

Жители Сочи сообщили о подземных толчках в разных микрорайонах города. Ранее толчки уже были этим утром, передает РИА Новости.

«Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был… они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан», — сказали агентству в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Очевидцы утверждают, что землетрясение произошло в микрорайоне Бытха. Утром их магнитуда достигала 3,5 баллов.

Вечернее землетрясение было ощутимее. Примерно 4 – 5 баллов, но сила ударов еще уточняется.