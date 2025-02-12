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Disney пересмотрит политику разнообразия и инклюзивности

Как рассказала директор по кадрам в Disney, теперь компания сосредоточится на том, как обеспечить коммерческий успех.
Анастасия Бобылева 2025-02-12 01:42:47
© Фото: Nancy Kaszerman ZUMAPRESS.com Globallookpress

Медиакорпорация Disney изменит политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом сообщило агентство Axios.

В публикации говорится, что во вторник утром директор по кадрам Соня Коулман отправила сотрудникам компании письмо, в котором рассказала о нововведениях. С начала этого финансового года Disney заменит фактор «Разнообразие и инклюзивность» на новую «Стратегию талантов». Это значит, что компания изменит принцип оценки вознаграждения руководителей и будет поощрять прежде всего тех, кто помогает обеспечить коммерческий успех.

Также корпорация откажется от программы Reimagine Tomorrow, которая действовала для привлечения внимания к «историям и талантам из недостаточно представленных сообществ».

Помимо этого, как пишет агентство, компания уберет дисклеймеры, которые появляются перед некоторыми старыми мультфильмами на сайте Disney+. В частности, сейчас перед показом «Дамбо» и «Питера Пэна» показывают дисклеймер о том, что картина «содержит негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами». В будущем же в подобных случаях зрителей будут предупреждать, что мультфильм «может содержать стереотипы или негативные изображения», однако это будет лишь рекомендация в разделе «Подробности», самого дисклеймера перед фильмом не будет.

Подобные изменения в компании связаны с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, который не поддерживает политику DEI и считает ее дискриминационной. Другие крупные корпорации, такие как Google, Amazon, Walmart и Target также начали отказываться от политики инклюзивности после того, как Трамп стал американским президентом.

Ранее в США десятки сотрудников, посещавших курсы инклюзивности, были отправлены в отпуск. Среди них были специалист по связям с общественностью, адвокаты по гражданским правам и сотрудники, работающие над условиями обучения детей с особыми потребностями.

#в стране и мире #сша #disney #инклюзивность
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