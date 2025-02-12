«Мама придет»: сын Стриженова рассказал о последнем дне жизни актера

В день смерти Олега Стриженова родные артиста приехали навестить его. Об этом рассказал «Звезде» его сын Александр.

«С женой, двумя дочерьми и старшим внуком приехали отца навестить. Мы очень долго разговаривали и уехали в цирк», - сказал актер.

После этого он вспомнил эпизод, о котором ему рассказала помощница покойного артиста. По ее словам, спустя какое-то время Олег проснулся и попросил открыть входную дверь.

«Он уснул, и его помощница говорит... "Он проснулся, позвал и говорит: "Анечка, открой, пожалуйста, входную дверь. Мама придет"», - рассказал Александр со слезами на глазах.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. Его смерть могла наступить из-за осложнений после ишемического инсульта.