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«Мама придет»: сын Стриженова рассказал о последнем дне жизни актера

В роковой день Александр Стриженов приехал навестить отца вместе со своей семьей.
Глеб Владовский 2025-02-12 13:39:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В день смерти Олега Стриженова родные артиста приехали навестить его. Об этом рассказал «Звезде» его сын Александр.

«С женой, двумя дочерьми и старшим внуком приехали отца навестить. Мы очень долго разговаривали и уехали в цирк», - сказал актер.

После этого он вспомнил эпизод, о котором ему рассказала помощница покойного артиста. По ее словам, спустя какое-то время Олег проснулся и попросил открыть входную дверь.

«Он уснул, и его помощница говорит... "Он проснулся, позвал и говорит: "Анечка, открой, пожалуйста, входную дверь. Мама придет"», - рассказал Александр со слезами на глазах.

Ранее сообщалось, что народного артиста СССР похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, Стриженов скончался 9 февраля на 96-м году жизни. Его смерть могла наступить из-за осложнений после ишемического инсульта.

#Александр Стриженов #троекуровское кладбище #наш эксклюзив #похороны #олег стриженов
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