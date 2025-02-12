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Песков заверил, что украинских боевиков прогонят с территории РФ

Ранее представитель Кремля отмечал, что цели спецоперации не менялись.
Сергей Лебедев 2025-02-12 13:34:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские националисты будут уничтожены и изгнаны с российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Дмитрий Песков неоднократно говорил, что цели специальной операции не менялись. Они остаются прежними. Данный вопрос, отмечал пресс-секретарь президента, касается интересов безопасности нашей страны.

До этого Владимир Путин заявлял, что СВО закончится, когда будет обеспечена безопасность людей, которые считают  Россию своей Родиной. По словам главы государства, наша страна защищает свою цивилизацию, а именно традиции, культуру и своих людей.

#Россия #в стране и мире #Кремль #Дмитрий Песков #Президент #СВО
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