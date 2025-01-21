Шойгу: научно-экспертный совет СБ будет реагировать на кризисы оперативно

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что научно-экспертный совет Совбеза РФ будет оперативно реагировать на кризисные задачи.

«В условиях динамично меняющейся международной обстановки и ситуации в нашей стране многократно возрастает необходимость оперативного реагирования на внешние и внутренние угрозы национальной безопасности», - отметил Шойгу на первом совещании членов президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России.

Сергей Шойгу подчеркнул, что работа научно-экспертного совета должна строиться не от заседания к заседанию. Он должен, отметил Шойгу, быть постоянно действующим органом, обеспечивающим режим быстрого реагирования на возникающие кризисные задачи.

Экспертный совет должен проводить экспертную оценку ситуации и готовить предложения для Совбеза.

Сергей Шойгу предложил создать десять тематических комитетов, в соответствии с основными направлениями деятельности Совета безопасности России. Он уточнил, что для проработки кризисных задач необходимо создавать временные рабочие группы из числа членов комитетов, а также привлекать экспертов извне.