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В Ленинградской области 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Среди пострадавших один ребенок. Водитель автобуса погиб на месте.
Глеб Владовский 2025-02-12 12:24:33
© Фото: Telegram: sledcom47

В Ленинградской области 15 человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок: в тяжелом состоянии три человека, двое из которых находятся в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался», - говорится в заявлении.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», ДТП произошло в районе 07.00 в Волховском районе. Микроавтобус врезался в грузовик, из-за чего фура развернулась поперек дороги. В результате ДТП водитель погиб от полученных травм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

#в стране и мире #Ленинградская область #ДТП #микроавтобус
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