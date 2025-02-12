В Ленинградской области 15 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Ленинградской области 15 человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок: в тяжелом состоянии три человека, двое из которых находятся в реанимации. Один пассажир от госпитализации отказался», - говорится в заявлении.

Как сообщили в ФКУ «Упрдор Северо-Запад», ДТП произошло в районе 07.00 в Волховском районе. Микроавтобус врезался в грузовик, из-за чего фура развернулась поперек дороги. В результате ДТП водитель погиб от полученных травм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.