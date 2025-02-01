Спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе в США фигуриста Наумова

Спасатели нашли тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб при авиакатастрофе над Вашингтоном. Об этом сообщила мать спортсмена Ия Наумова.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне», - сообщила она агентству ТАСС.

Вместе с Вадимом Наумовым авиакатастрофа унесла жизнь его супруги Евгении Шишковой, тело которой водолазы обнаружили ранее.

По словам матери Наумова, сын российских фигуристов Максим сейчас находится с близкими, его опекают две семьи.

«Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела», - поделилась женщина.

Ранее Госдем США подтвердил гибель авиакатастрофе граждан России. Там сообщили, что Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская постоянно проживали в Соединенных Штатах и работали там тренерами в клубах по фигурному катанию.