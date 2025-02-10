Комментатор Скворцов заявил, что не помнит, как попал в реанимацию

Спортивный комментатор Роман Скворцов не помнит того, как получил травмы, из-за которых попал в реанимацию. Об этом сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас Роман Скворцов находится в сознании. С ним уже пообщались полицейские, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

«Предварительно, никакого криминала нет», - цитирует агентство слова собеседника.

Напомним, вчера в Новосибирске спортивного комментатора срочно госпитализировали в больницу. При этом точной информации о том, что произошло с ним, не было.

По некоторым данным, журналисту стало плохо прямо во время работы на матче КХЛ.

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