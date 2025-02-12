Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям подразделений ВСУ, которые отступили из Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике под натиском российских сил. Об этом сообщило Министерство обороны РФ и показало боевую работу наших военнослужащих.

Для поражения целей расчеты САУ «Акация» действуют в тесном взаимодействии с беспилотниками. Огневые задачи выполняются как в дневное, так и в ночное время суток, независимо от погодных условий. Удары наносятся по опорным пунктам, огневым средствам, складам боеприпасов и топлива ВСУ.

Чтобы избежать вражеского контрбатарейного огня, артиллеристы постоянно маневрируют, меняя позиции. Отстрелявшись, установки возвращаются в район ожидания для перезарядки, затем снова выезжают выполнять боевые задачи.

Артиллеристы применяют тактику «карусели» - орудия сменяют друг друга без перерыва, создавая постоянное давление на противника. Главная задача на данный момент - не позволить ВСУ закрепиться на новых позициях севернее населенного пункта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.