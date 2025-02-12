Мотострелки доставили гуманитарную помощь жителям Великой Новоселки

Минобороны России сообщает о том, что военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» помогли жителям освобожденного от противника населенного пункта Великая Новоселка (ДНР).

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт все еще находится под вражескими обстрелами. Снабжение мирного населения затруднено - причиной тому в том числе и украинские беспилотники.

«Военнослужащие 36-й общевойсковой армии взяли жителей под защиту и регулярно подвозят продукты питания, средства гигиены, а также предметы первой необходимости», - говорится в сообщении.

Украинские боевики, как добавили в МО РФ, пытаются помешать эвакуации жителей. Поэтому российские военнослужащие стараются доставить мирному населению все необходимое при каждой возможности.

Ранее «Звезда» рассказывала об истории российского морпеха, который выжил после ранения в голову при штурме Великой Новоселки. Боевые товарищи называют это чудом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.