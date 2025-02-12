МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мотострелки доставили гуманитарную помощь жителям Великой Новоселки

Населенный пункт находится под обстрелами со стороны украинских боевиков. Поэтому в доставке гуманитарки участвуют российские военнослужащие.
2025-02-12 11:54:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о том, что военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» помогли жителям освобожденного от противника населенного пункта Великая Новоселка (ДНР). 

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт все еще находится под вражескими обстрелами. Снабжение мирного населения затруднено - причиной тому в том числе и украинские беспилотники.

«Военнослужащие 36-й общевойсковой армии взяли жителей под защиту и регулярно подвозят продукты питания, средства гигиены, а также предметы первой необходимости», - говорится в сообщении. 

Украинские боевики, как добавили в МО РФ, пытаются помешать эвакуации жителей. Поэтому российские военнослужащие стараются доставить мирному населению все необходимое при каждой возможности. 

Ранее «Звезда» рассказывала об истории российского морпеха, который выжил после ранения в голову при штурме Великой Новоселки. Боевые товарищи называют это чудом. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #гуманитарная помощь #Великая Новоселка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 