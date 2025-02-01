Число жертв авиакатастрофы в Филадельфии возросло до семи человек

В Филадельфии, в результате авиакатастрофы жертвами стали семь человек. Об этом сообщила мэр города Шерелл Паркер.

«На борту разбившегося самолета было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум еще один человек погиб в результате этой трагедии», - сообщила градоначальник на пресс-конференции.

Мэр добавила, что в результате авиакатастрофы пострадали еще 19 человек. В настоящее время они находятся в медучреждениях. Она отметила, что информация о жертвах может также измениться.

Напомним, что авиакатастрофа произошла на северо-востоке штата Филадельфия в субботу, 1 февраля. В результате падения самолета вспыхнул пожар в нескольких домах.