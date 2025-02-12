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Эксперт Силаев объяснил, почему Киев пришел к «Минску-2»

ВСУ уже к февралю 2015 года потерпели несколько болезненных поражений в Донбассе.
Сергей Лебедев 2025-02-12 09:53:02
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ровно 10 лет назад, 12 февраля 2015 года, в белорусской столице был одобрен комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Документ получил название «Минск-2». При этом первые договоренности о прекращении огня были подписаны еще в сентябре 2014 года. Но киевский режим даже не думал их исполнять.

«Киев еще в конце 2014 года - начале 2015-го рассчитывал на то, что он все-таки сумеет подавить народные республики силой. Этот расчет оказался неверным. Киев опять потерпел несколько болезненных поражений к февралю 15-го года. И поэтому возник вопрос о том, чтобы все же осуществить Минские соглашения», - говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев.

В феврале 2015 года в «дебальцевском котле» в окружении оказалась шеститысячная группировка ВСУ, и в Киеве снова решились на переговоры. Обещали и защиту прав русскоязычного населения, и социально-экономическое развитие Донбасса.

Но украинские власти снова обманули. Они ограничили использование русского языка, заблокировали работу банковской системы и ввели транспортную блокаду.

Киев продолжал геноцид жителей Донбасса. Это и привело к началу спецоперации.

#Донбасс #Минск-2 #конфликт #Минские соглашения #наш эксклюзив #геноцид
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