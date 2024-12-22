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Путин: трудно сказать, насколько раньше надо было начинать СВО

Президент отметил, что Россия должна была действовать более решительно и своевременно.
Сергей Лебедев 2024-12-22 11:57:31
© Фото: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил, что трудно сказать, насколько раньше надо было начинать специальную операцию на Украине. По словам главы государства, Запад не собирался исполнять Минские соглашения и давал Киеву время на подготовку к будущим боевым действиям.

«Конкретную дату и срок назвать вообще невозможно. Во всяком случае мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что просто водят нас за нос», - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Владимир Путин отметил, что Россия должна была действовать более решительно и своевременно.

Напомним, входе большой пресс-конференции Владимир Путин признался, что решение о начале специальной операции необходимо было принять раньше.

 

#Россия #Владимир Путин #Президент #СВО
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