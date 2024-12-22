Путин: трудно сказать, насколько раньше надо было начинать СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что трудно сказать, насколько раньше надо было начинать специальную операцию на Украине. По словам главы государства, Запад не собирался исполнять Минские соглашения и давал Киеву время на подготовку к будущим боевым действиям.

«Конкретную дату и срок назвать вообще невозможно. Во всяком случае мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что просто водят нас за нос», - сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Владимир Путин отметил, что Россия должна была действовать более решительно и своевременно.

Напомним, входе большой пресс-конференции Владимир Путин признался, что решение о начале специальной операции необходимо было принять раньше.