Карасин вспомнил, как украинцы суетились при подписании «Минска-2»

Украинская делегация во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года бегала по «комнаткам» и очень сильно суетилась, в то время как российская сторона вела себя более спокойно. О том, как проходили переговоры в белорусской столице, телеканалу «Звезда» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В те годы он был заместителем министра иностранных дел РФ.

«Они бегали по залу. Забегали в германскую "комнатку", выбегая оттуда с какими-то эмоциями. Потом забегали во французскую "комнатку" и так далее. Российская делегация во главе с президентом Путиным была более спокойной», - вспоминает дипломат.

Работа над соглашениями шла «на стыке житейских понятий». По словам Григория Карасина, столкнулись реализм, честность, цинизм и стремление обмануть.

Исход минских договоренностей он назвал уроком, из которого можно сделать правильные выводы на будущее.

Напомним, сегодня исполнилось ровно 10 лет Минским соглашениям. В беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев объяснил, почему киевский режим все же пошел на «Минск-2».