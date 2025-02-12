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Карасин вспомнил, как украинцы суетились при подписании «Минска-2»

Украинская делегация бегала по залу и «комнаткам».
Сергей Лебедев 2025-02-12 10:57:59
© Фото: Николай Лазаренко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Украинская делегация во время подписания Минских соглашений в феврале 2015 года бегала по «комнаткам» и очень сильно суетилась, в то время как российская сторона вела себя более спокойно. О том, как проходили переговоры в белорусской столице, телеканалу «Звезда» рассказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В те годы он был заместителем министра иностранных дел РФ.

«Они бегали по залу. Забегали в германскую "комнатку", выбегая оттуда с какими-то эмоциями. Потом забегали во французскую "комнатку" и так далее. Российская делегация во главе с президентом Путиным была более спокойной», - вспоминает дипломат.

Работа над соглашениями шла «на стыке житейских понятий». По словам Григория Карасина, столкнулись реализм, честность, цинизм и стремление обмануть.

Исход минских договоренностей он назвал уроком, из которого можно сделать правильные выводы на будущее.

Напомним, сегодня исполнилось ровно 10 лет Минским соглашениям. В беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев объяснил, почему киевский режим все же пошел на «Минск-2».

#Донбасс #Минск-2 #конфликт #переговоры #Минские соглашения #наш эксклюзив #геноцид
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