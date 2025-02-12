МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный из ВСУ рассказал, как ловил уклонистов и попал на передовую

За отказ идти на передовую полковник требовал 10 тысяч долларов. У него и коллег таких денег не было, поэтому всех их отправили в Курскую область.
2025-02-12 11:33:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Украине многих молодых людей, которые занимаются отловом уклонистов от службы, отправляют на передовую. Об этом сообщил плененный в Курской области солдат ВСУ Сергей Вальчук, который был начальником группы конвоирования.

«Начальник группы конвоирования, занимался отловом "ухилянтов" (уклонистов. - прим. ред.) от службы... Ну, свыше 100 человек», - заявил он на видео предоставленном Министерством обороны РФ.

Пленный рассказал, что взяточничество в период боевых действий носит повальный характер, а отказ от отправки на передовую стоил 10 тысяч долларов. Ни у него, ни у коллег таких денег не было. Поэтому всех отправили в Курскую область.

«Полковник Заяц сначала направил нас "в Белоруссию", затем на Курское направление. Отказаться можно было, но цена вопроса была высокой», - сказал он.

Вальчук указал на спешное доукомплектование различных подразделений, участвующих в боевых действиях в граничащем с Украиной регионе. При этом, командование держало подчиненных в неведении относительно конечной точки маршрута.

По словам пленного, прибыв на место назначения, ему и сослуживцам выдали оружие с боеприпасами, а также заставили копать окопы под угрозой расправы. Когда российские военнослужащие начали штурмовать Сергей сдался в плен. Как утверждает Вальчук, бойцы ВС РФ относятся к украинцам достойно. Пленных кормят, поят, угощают сигаретами, не обижают.

Ранее другой пленный сообщил о службе несовершеннолетних в штурмовой бригаде ВСУ. По его словам, среди штурмовиков были воспитанники детских домов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 