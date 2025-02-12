На Украине многих молодых людей, которые занимаются отловом уклонистов от службы, отправляют на передовую. Об этом сообщил плененный в Курской области солдат ВСУ Сергей Вальчук, который был начальником группы конвоирования.

«Начальник группы конвоирования, занимался отловом "ухилянтов" (уклонистов. - прим. ред.) от службы... Ну, свыше 100 человек», - заявил он на видео предоставленном Министерством обороны РФ.

Пленный рассказал, что взяточничество в период боевых действий носит повальный характер, а отказ от отправки на передовую стоил 10 тысяч долларов. Ни у него, ни у коллег таких денег не было. Поэтому всех отправили в Курскую область.

«Полковник Заяц сначала направил нас "в Белоруссию", затем на Курское направление. Отказаться можно было, но цена вопроса была высокой», - сказал он.

Вальчук указал на спешное доукомплектование различных подразделений, участвующих в боевых действиях в граничащем с Украиной регионе. При этом, командование держало подчиненных в неведении относительно конечной точки маршрута.

По словам пленного, прибыв на место назначения, ему и сослуживцам выдали оружие с боеприпасами, а также заставили копать окопы под угрозой расправы. Когда российские военнослужащие начали штурмовать Сергей сдался в плен. Как утверждает Вальчук, бойцы ВС РФ относятся к украинцам достойно. Пленных кормят, поят, угощают сигаретами, не обижают.

Ранее другой пленный сообщил о службе несовершеннолетних в штурмовой бригаде ВСУ. По его словам, среди штурмовиков были воспитанники детских домов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.