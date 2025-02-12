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Винер покинула пост тренера сборной России по художественной гимнастике

Винер аргументировала свое решение тем, что перед ней стоят новые задачи.
Глеб Владовский 2025-02-12 10:03:05
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Она подчеркнула, что рада внести свой вклад в развитие этого вида спорта, но теперь перед ней стоит задача помочь тренерам в развитии нового поколения спортсменов.

«Сегодня передо мной стоит новая задача - передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения. Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками», - цитирует ее слова агентство.

По словам Винер, благодаря этому решению удастся не только сохранить традиции гимнастики в России, но и обеспечить преемственность поколений.

С 1992 года Винер занимала пост главного тренера Центра олимпийской подготовки. В 2001-м она стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Среди ее воспитанниц были в том числе двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова и многие другие.

 

#Художественная гимнастика #отставка #сборная России #главный тренер #ирина винер
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