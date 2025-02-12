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Грызлов: Украина уклонялась от исполнения «Минска-2» с самого начала

Борис Грызлов отметил, что Запад в тени обеспечивал киевский режим оружием, используя Минские соглашения как отсрочку.
Тимур Шерзад 2025-02-12 10:34:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Делегацию Украины фактически заставляли подписывать Минские соглашения 12 февраля 2015 года, пока Запад в тени обеспечивал Киев оружием. Представители Белоруссии рассчитывали, что Франция и Германия будут участниками мирного процесса, но они создавали на Украине «Анти-Россию», заявил «Звезде» чрезвычайный и полномочный Посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«В декабре 2022 года Меркель и Олланд заявили, что они не собирались выполнять Минские соглашения, а эта отсрочка нужна была только для того, чтобы вооружить Украину для успешной борьбы с Россией и нанесения ей стратегического поражения», - сказал Грызлов.

Он добавил, что Украина отказывалась от контактов с ДНР и ЛНР и с самого начала уклонялась от выполнения своих обязательств в рамках соглашения «Минск-2».

Двенадцатого февраля 2015 года в столице Белоруссии подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ из 13 пунктов предусматривал прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному урегулированию ситуации. По итогу Киев систематически нарушал Минские соглашения.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев объяснил, почему Киев пришел к «Минску-2», несмотря на то что не собирался это исполнять

#вооружения #Украина #Запад #Минские соглашения #наш эксклюзив #Борис Грызлов
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