Делегацию Украины фактически заставляли подписывать Минские соглашения 12 февраля 2015 года, пока Запад в тени обеспечивал Киев оружием. Представители Белоруссии рассчитывали, что Франция и Германия будут участниками мирного процесса, но они создавали на Украине «Анти-Россию», заявил «Звезде» чрезвычайный и полномочный Посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«В декабре 2022 года Меркель и Олланд заявили, что они не собирались выполнять Минские соглашения, а эта отсрочка нужна была только для того, чтобы вооружить Украину для успешной борьбы с Россией и нанесения ей стратегического поражения», - сказал Грызлов.

Он добавил, что Украина отказывалась от контактов с ДНР и ЛНР и с самого начала уклонялась от выполнения своих обязательств в рамках соглашения «Минск-2».

Двенадцатого февраля 2015 года в столице Белоруссии подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ из 13 пунктов предусматривал прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному урегулированию ситуации. По итогу Киев систематически нарушал Минские соглашения.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев объяснил, почему Киев пришел к «Минску-2», несмотря на то что не собирался это исполнять.