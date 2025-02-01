ВСУ выпустили 28 снарядов натовского калибра по Горловке

Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, всего было выпушено 28 боеприпасов. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.50 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в телеграм-канале ведомства.

После этого ВСУ выпустили еще 26 снарядов такого же калибров вплоть до 19:15. Кроме того, Горловку атаковал украинский беспилотный аппарат в 15:00.

Украинские боевики не раз подвергали атаке Горловку в ДНР. Населенный пункт является одним из крупнейших в регионе и находится в 50 километрах от Донецка. Так, вчера при ударе ВСУ по больничному комплексу в городе пострадали десять человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, серьезные ранения получила женщина 1978 года рождения.