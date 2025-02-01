МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ выпустили 28 снарядов натовского калибра по Горловке

Отмечается, что украинские боевики вели обстрел из населенного пункта Плещеевка.
Игнат Далакян 2025-02-01 20:31:01
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Украинские боевики обстреляли Горловку снарядами натовского калибра 155 миллиметров, всего было выпушено 28 боеприпасов. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.50 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в телеграм-канале ведомства.

После этого ВСУ выпустили еще 26 снарядов такого же калибров вплоть до 19:15. Кроме того, Горловку атаковал украинский беспилотный аппарат в 15:00.

Украинские боевики не раз подвергали атаке Горловку в ДНР. Населенный пункт является одним из крупнейших в регионе и находится в 50 километрах от Донецка. Так, вчера при ударе ВСУ по больничному комплексу в городе пострадали десять человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, серьезные ранения получила женщина 1978 года рождения.

#в стране и мире #снаряды #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 