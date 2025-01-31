Десять человек пострадали при ударе ВСУ по больничному комплексу в Горловке

Десять человек пострадали в больничном комплексе в Горловке из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В результате украинского удара повреждены городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства. Известно, что тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения.

«Ранения средней степени тяжести получили две женщины 1963 и 1975 г. р., три мужчины 1946, 1962 и 1983 г. р., также пострадали четыре женщины разных возрастов», - сообщил Пушилин.

Глава отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время информация о последствиях артиллерийской атаки продолжает поступать.

Ранее враг дважды обстрелял Горловку в ДНР. Украинские боевики выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм, включая кассетные.