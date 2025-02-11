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Мирошник: Киев проводит медицинские эксперименты на мирных жителях

По словам посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, в прифронтовой зоне Украины никто не проверяет легальность тех или иных препаратов.
Глеб Владовский 2025-02-11 09:34:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Киевский режим проводит медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых военных ВСУ. Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, киевский режим не стесняется проводить в прифронтовой зоне Украины опыты, которые в других случаях были бы невозможны. Например, раненым могут вколоть тот или иной препарат или вирус, чтобы узнать, как он работает.

«Либо они могут провести какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном "мясе" (раненые мирные жители или военные ВСУ. - Прим. ред.)», - приводит его слова РИА Новости.

Мирошник добавил, что, по словам свидетелей, на Украине работают закрытые медцентры, на территории которых процветает черная трансплантология, и руководят процессами представители в том числе англоязычных стран.

Дипломат подчеркнул, что, таким образом, Запад использует Украину в качестве полигона для проведения тех или иных испытаний.

Напомним, что на территории Украины российские военнослужащие обнаружили огромное количество американских биолабораторий, в которых разрабатывалось различное оружие в обход международных соглашений.

#в стране и мире #Украина #эксперименты на людях #МИД РФ #биолаборатории #Родион Мирошник
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