Киевский режим проводит медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых военных ВСУ. Такое заявление сделал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, киевский режим не стесняется проводить в прифронтовой зоне Украины опыты, которые в других случаях были бы невозможны. Например, раненым могут вколоть тот или иной препарат или вирус, чтобы узнать, как он работает.

«Либо они могут провести какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном "мясе" (раненые мирные жители или военные ВСУ. - Прим. ред.)», - приводит его слова РИА Новости.

Мирошник добавил, что, по словам свидетелей, на Украине работают закрытые медцентры, на территории которых процветает черная трансплантология, и руководят процессами представители в том числе англоязычных стран.

Дипломат подчеркнул, что, таким образом, Запад использует Украину в качестве полигона для проведения тех или иных испытаний.

Напомним, что на территории Украины российские военнослужащие обнаружили огромное количество американских биолабораторий, в которых разрабатывалось различное оружие в обход международных соглашений.